Сенченко Михаил Онисимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.
Отец: Сенченко Онисим Николаевич
Мать: не указана
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Упоминание
1787 ст.
Исповедная ведомость, двор 55 [ГАЧО 679.1.441] https://www.familysearch.org/search/film/007779758?i=950
Бракосочетание
Между 1787 и 1793 ст.
Дата бракосочетания определена по исповедным ведомостям за 1787 г. и 1793 г.
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Сенченко Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Сенченко Устина Стефановна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1793 г. В ней она записана под именем Елена
Упоминание
1793 ст.
Исповедная ведомость, двор 55 [ГАЧО 679.1.443] https://www.familysearch.org/search/film/007779777?i=917
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Дочь: Сенченко Агафия Михайловна
Мать ребёнка: Сенченко Устина Стефановна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Сенченко Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Сенченко Устина Стефановна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804 ст.
Дочь: Сенченко Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Сенченко Устина Стефановна
Дата рождения определена по возрасту, указанному в записи в метрической книге о смерти
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Дочь: Сенченко Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Сенченко Устина Стефановна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Упоминание
1806 ст.
Исповедная ведомость, двор 109 [ГАЧО 679.1.503] https://www.familysearch.org/search/film/007778815?i=287
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Сын: Сенченко Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Сенченко Устина Стефановна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1811 г.
Упоминание
1811 ст.
Исповедная ведомость, двор 86 [ГАЧО 679.1.446] https://www.familysearch.org/search/film/007779756?i=596
Бракосочетание
Между 1811 и 1813 ст.
Дата бракосочетания определена по исповедным ведомостям за 1811 г. и 1813 г.
Упоминание
1813 ст.
Исповедная ведомость, двор 86 [ГАЧО 679.14.196] https://www.familysearch.org/search/film/007779042?i=840
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Сенченко Герасим Михайлович
Мать ребёнка: Сенченко Мария Евтихиевна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1818 г.
Упоминание
1818 ст.
Исповедная ведомость, двор 94 [ГАЧО 679.1.447] https://www.familysearch.org/search/film/007779755?i=328
Смерть
Неизвестно