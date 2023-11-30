Мазылу (Лапшина) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения23.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1980
Отец: Лапшин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.2004
Дочь: Мазылу Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Мазылу Николае Андреевич
Рождение ребёнка
12.04.2008
Рождение ребёнка
11.11.2017
Рождение ребёнка
02.10.2022