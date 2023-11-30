Мазылу (Лапшина) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазылу (Лапшина) Наталья Владимировна

Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

23.09.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1951 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

2004 г.р.
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Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1980

Отец: Лапшин Владимир

Мать: Лапшина (Никитина) Равза Ивановна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазылу Николае Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
06.12.2004

Дочь: Мазылу Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Мазылу Николае Андреевич

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазылу Николае Андреевич

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазылу Николае Андреевич

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазылу Николае Андреевич

Мытищи, Мытищи, Московская область

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