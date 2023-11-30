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Мазылу Николае Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

2004 г.р.
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Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазылу (Лапшина) Наталья Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
06.12.2004

Дочь: Мазылу Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Мазылу (Лапшина) Наталья Владимировна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазылу (Лапшина) Наталья Владимировна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазылу (Лапшина) Наталья Владимировна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазылу (Лапшина) Наталья Владимировна

Мытищи, Мытищи, Московская область

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