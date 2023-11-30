Мазылу Николае Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.2004
Дочь: Мазылу Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Мазылу (Лапшина) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
12.04.2008
Рождение ребёнка
11.11.2017
Рождение ребёнка
02.10.2022