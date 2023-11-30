Лапшина (Никитина) Равза Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Никитина) Равза Ивановна

Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

15.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1951

Отец: Никитин Иван Григорьевич

Мать: Никитина (Усманова) Сара

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Листратов Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синкевич Владимир Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
03.03.1972

Муж: Лапшин Владимир

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
23.09.1980

Дочь: Мазылу (Лапшина) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Лапшин Владимир

Мытищи, Мытищи, Московская область

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