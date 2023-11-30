Лапшина (Никитина) Равза Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.09.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1951
Отец: Никитин Иван Григорьевич
Мать: Никитина (Усманова) Сара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Листратов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.03.1972
Муж: Лапшин Владимир
Рождение ребёнка
23.09.1980
Дочь: Мазылу (Лапшина) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Лапшин Владимир