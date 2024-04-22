Жгун Емельян Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгун Емельян Семёнович

Жгун Емельян Семёнович

Место рождения

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
04.11.1890 ст.

Жена: Жгун Степанида Алексеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1892 ст.

Дочь: Жгун Васса Емельяновна

Мать ребёнка: Жгун Степанида Алексеевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.

Дочь: Жгун Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Жгун Степанида Алексеевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close