Жгун Емельян Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Бракосочетание
04.11.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1892 ст.
Дочь: Жгун Васса Емельяновна
Мать ребёнка: Жгун Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.
Дочь: Жгун Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Жгун Степанида Алексеевна
Смерть
Неизвестно