Жгун Степанида Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
04.11.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1892 ст.
Дочь: Жгун Васса Емельяновна
Отец ребёнка: Жгун Емельян Семёнович
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.
Дочь: Жгун Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Жгун Емельян Семёнович
Смерть
Неизвестно