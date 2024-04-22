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Жгун Степанида Алексеевна

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.11.1890 ст.

Муж: Жгун Емельян Семёнович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1892 ст.

Дочь: Жгун Васса Емельяновна

Отец ребёнка: Жгун Емельян Семёнович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.

Дочь: Жгун Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Жгун Емельян Семёнович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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