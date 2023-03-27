Темкин Самуил
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения11.04.1895
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1895
Отец: Темкин Соломон
Мать: Темкина Бруха
Российская Империя
Рождение ребёнка
12.03.1922
Мать ребёнка: Темкина Мира
Рождение ребёнка
22.04.1923
Дочь: Темкина Зоя Самойловна
Мать ребёнка: Темкина Мира
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Темкина Лидия Самойловна
Мать ребёнка: Темкина Мира
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Темкин Евгения
Смерть
1969