Темкин Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темкин Самуил

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

11.04.1895

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1895

Отец: Темкин Соломон

Мать: Темкина Бруха

Российская Империя
Рождение ребёнка
12.03.1922

Сын: Тёмкин Адриан Самойлович

Мать ребёнка: Темкина Мира

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1923

Дочь: Темкина Зоя Самойловна

Мать ребёнка: Темкина Мира

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Темкина Лидия Самойловна

Мать ребёнка: Темкина Мира

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темкин Евгения

Смерть
1969
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