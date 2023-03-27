Темкина (Резник) Мира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темкина (Резник) Мира

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1890

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
12.03.1922

Сын: Тёмкин Адриан Самойлович

Отец ребёнка: Темкин Самуил

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1923

Дочь: Темкина Зоя Самойловна

Отец ребёнка: Темкин Самуил

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Темкина Лидия Самойловна

Отец ребёнка: Темкин Самуил

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1978
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