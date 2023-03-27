Темкина (Резник) Мира
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1890
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Рождение ребёнка
12.03.1922
Отец ребёнка: Темкин Самуил
Рождение ребёнка
22.04.1923
Дочь: Темкина Зоя Самойловна
Отец ребёнка: Темкин Самуил
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Темкина Лидия Самойловна
Отец ребёнка: Темкин Самуил
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1978