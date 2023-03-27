Темкина (Кирнес) Бруха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Темкина Анна
Отец ребёнка: Темкин Соломон
Рождение ребёнка
22.06.1888
Сын: Темкин Ицхак
Отец ребёнка: Темкин Соломон
Рождение ребёнка
14.11.1889
Сын: Темкин Гирш
Отец ребёнка: Темкин Соломон
Рождение ребёнка
04.04.1891
Дочь: Темкина Ольга
Отец ребёнка: Темкин Соломон
Рождение ребёнка
24.12.1892
Сын: Темкин Авраам
Отец ребёнка: Темкин Соломон
Рождение ребёнка
11.04.1895
Сын: Темкин Самуил
Отец ребёнка: Темкин Соломон
Российская Империя
Рождение ребёнка
01.10.1897
Сын: Темкин Лев
Отец ребёнка: Темкин Соломон
Рождение ребёнка
25.05.1900
Дочь: Белла
Отец ребёнка: Темкин Соломон
Рождение ребёнка
23.02.1903
Сын: Темкин Моисей
Отец ребёнка: Темкин Соломон
Смерть
1941
бабий яр