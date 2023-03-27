Темкина (Кирнес) Бруха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темкина (Кирнес) Бруха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кирнос ?

Мать: Кирнос ?

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Темкина Анна

Отец ребёнка: Темкин Соломон

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1888

Сын: Темкин Ицхак

Отец ребёнка: Темкин Соломон

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1889

Сын: Темкин Гирш

Отец ребёнка: Темкин Соломон

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1891

Дочь: Темкина Ольга

Отец ребёнка: Темкин Соломон

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1892

Сын: Темкин Авраам

Отец ребёнка: Темкин Соломон

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1895

Сын: Темкин Самуил

Отец ребёнка: Темкин Соломон

Российская Империя
Рождение ребёнка
01.10.1897

Сын: Темкин Лев

Отец ребёнка: Темкин Соломон

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1900

Дочь: Белла

Отец ребёнка: Темкин Соломон

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1903

Сын: Темкин Моисей

Отец ребёнка: Темкин Соломон

Киев, Киевский уезд
Смерть
1941
бабий яр