Машук (Синегуб) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машук (Синегуб) Феодосия Григорьевна

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Синегуб Григорий

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машук (Романенко) Тарасий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Машук Тимофей Тарасович

Отец ребёнка: Машук (Романенко) Тарасий Кондратьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.04.1798 ст.

Сын: Машук Савва Тарасович

Отец ребёнка: Машук (Романенко) Тарасий Кондратьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Машук Иоаким Тарасович

Отец ребёнка: Машук (Романенко) Тарасий Кондратьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.04.1806 ст.

Дочь: Машук Ирина Тарасовна

Отец ребёнка: Машук (Романенко) Тарасий Кондратьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1801

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