Машук (Синегуб) Феодосия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Синегуб Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Машук (Романенко) Тарасий Кондратьевич
Рождение ребёнка
24.04.1798 ст.
Отец ребёнка: Машук (Романенко) Тарасий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Машук (Романенко) Тарасий Кондратьевич
Рождение ребёнка
16.04.1806 ст.
Дочь: Машук Ирина Тарасовна
Отец ребёнка: Машук (Романенко) Тарасий Кондратьевич
Смерть
После 1801