Машук (Романенко) Тарасий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти21.01.1813 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Машук (Синегуб) Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
24.04.1798 ст.
Мать ребёнка: Машук (Синегуб) Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Машук (Синегуб) Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
16.04.1806 ст.
Дочь: Машук Ирина Тарасовна
Мать ребёнка: Машук (Синегуб) Феодосия Григорьевна
Смерть
21.01.1813 ст.
Похороны
22.01.1813 ст.