Машук (Романенко) Тарасий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машук (Романенко) Тарасий Кондратьевич

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1768

Дата смерти

21.01.1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Романенко Кондратий Захарович

Мать: Романенко Мария Кондратьевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машук (Синегуб) Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Машук Тимофей Тарасович

Мать ребёнка: Машук (Синегуб) Феодосия Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.04.1798 ст.

Сын: Машук Савва Тарасович

Мать ребёнка: Машук (Синегуб) Феодосия Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Машук Иоаким Тарасович

Мать ребёнка: Машук (Синегуб) Феодосия Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.04.1806 ст.

Дочь: Машук Ирина Тарасовна

Мать ребёнка: Машук (Синегуб) Феодосия Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
21.01.1813 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
22.01.1813 ст.
Криски, Чернігівська область

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