Барский Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.07.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1933
Отец: Барский Иван Дмитриевич
Мать: Барская Анна
Рождение ребёнка
03.08.1957
Дочь: Барская Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Барская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.01.1960
Дочь: Милешина Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Барская Анна Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно