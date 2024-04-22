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Барский Анатолий Иванович

Место рождения

Старокурово, Ступино, Московская область

Дата рождения

18.07.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1933

Отец: Барский Иван Дмитриевич

Мать: Барская Анна

Старокурово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1957

Дочь: Барская Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Барская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
24.01.1960

Дочь: Милешина Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Барская Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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