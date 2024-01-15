Барская (Лакеева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарская (Лакеева) Анна Васильевна

Барская (Лакеева) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1935

Отец: Лакеев Василий

Мать: Лакеева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
03.08.1957

Дочь: Барская Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Барский Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1960

Дочь: Милешина Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Барский Анатолий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close