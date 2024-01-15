Барская (Лакеева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1935
Отец: Лакеев Василий
Мать: Лакеева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
03.08.1957
Дочь: Барская Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Барский Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1960
Дочь: Милешина Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Барский Анатолий Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно