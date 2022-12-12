(Чернеева) Дарья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернеева) Дарья Давыдовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.02.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1800

Отец: Чернеев Давид Ильич

Мать: Чернеева Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница была заводскаго работника Ивана Сергиева жена Параскева
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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