Богомолова Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
23.03.1909
Дочь: Богомолова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович
Ильинская церковь, Черма 23.03.1909 Иванщины Марк и Мария Дмитриевичи Богомоловы Иванщины отец крестьянин Дмитрий Иванович Богомолов Иванщины мать жена Мария Матвеевна Богомолова Синьковщина крес... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1909 ст.
Сын: Богомолов Марк Дмитриевич
Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович
Ильинская церковь, Черма 23.03.1909 Иванщины Марк и Мария Дмитриевичи Богомоловы Иванщины отец крестьянин Дмитрий Иванович Богомолов Иванщины мать жена Мария Матвеевна Богомолова Синьковщина крес... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно