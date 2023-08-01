Богомолова Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1893 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1909

Дочь: Богомолова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 23.03.1909 Иванщины Марк и Мария Дмитриевичи Богомоловы Иванщины отец крестьянин Дмитрий Иванович Богомолов Иванщины мать жена Мария Матвеевна Богомолова Синьковщина крес... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1909 ст.

Сын: Богомолов Марк Дмитриевич

Отец ребёнка: Богомолов Дмитрий Иванович

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 23.03.1909 Иванщины Марк и Мария Дмитриевичи Богомоловы Иванщины отец крестьянин Дмитрий Иванович Богомолов Иванщины мать жена Мария Матвеевна Богомолова Синьковщина крес... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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