Богомолов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолов Дмитрий Иванович

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1909

Дочь: Богомолова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Богомолова Мария Матвеевна

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 23.03.1909 Иванщины Марк и Мария Дмитриевичи Богомоловы Иванщины отец крестьянин Дмитрий Иванович Богомолов Иванщины мать жена Мария Матвеевна Богомолова Синьковщина крес... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1909 ст.

Сын: Богомолов Марк Дмитриевич

Мать ребёнка: Богомолова Мария Матвеевна

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 23.03.1909 Иванщины Марк и Мария Дмитриевичи Богомоловы Иванщины отец крестьянин Дмитрий Иванович Богомолов Иванщины мать жена Мария Матвеевна Богомолова Синьковщина крес... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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