Богомолов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.
Рождение ребёнка
23.03.1909
Дочь: Богомолова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Богомолова Мария Матвеевна
Ильинская церковь, Черма 23.03.1909 Иванщины Марк и Мария Дмитриевичи Богомоловы Иванщины отец крестьянин Дмитрий Иванович Богомолов Иванщины мать жена Мария Матвеевна Богомолова Синьковщина крес... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1909 ст.
Сын: Богомолов Марк Дмитриевич
Мать ребёнка: Богомолова Мария Матвеевна
Ильинская церковь, Черма 23.03.1909 Иванщины Марк и Мария Дмитриевичи Богомоловы Иванщины отец крестьянин Дмитрий Иванович Богомолов Иванщины мать жена Мария Матвеевна Богомолова Синьковщина крес... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно