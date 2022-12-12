Таватулина (Виноградова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаватулина (Виноградова) Мария Ивановна

Таватулина (Виноградова) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Иван

Мать: Виноградова ?

Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Таватулин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Таватулин Иван Михайлович

Малая Минуса, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1937

Сын: Таватулин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Таватулин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Любовь Иванова

Отец ребёнка: Таватулин Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таватулин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
Малая Минуса, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close