Таватулина (Виноградова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виноградов Иван
Мать: Виноградова ?
Рождение ребёнка
01.01.1934
Сын: Таватулин Виктор Иванович
Отец ребёнка: Таватулин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Таватулин Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Таватулин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Любовь Иванова
Отец ребёнка: Таватулин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно