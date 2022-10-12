Таватулин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Таватулин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Любовь Иванова
Мать ребёнка: Таватулина (Виноградова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1934
Сын: Таватулин Виктор Иванович
Мать ребёнка: Таватулина (Виноградова) Мария Ивановна
Малая Минуса, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1937
Сын: Таватулин Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Таватулина (Виноградова) Мария Ивановна
Пропал без вести (военное)
02.02.1944
Быково, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно