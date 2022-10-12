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Таватулин Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Таватулин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таватулина (Виноградова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Любовь Иванова

Мать ребёнка: Таватулина (Виноградова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Таватулин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Таватулина (Виноградова) Мария Ивановна

Малая Минуса, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1937

Сын: Таватулин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Таватулина (Виноградова) Мария Ивановна

Пропал без вести (военное)
02.02.1944
Быково, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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