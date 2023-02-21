Виноградова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таватулина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Павел Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темерова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван