Поттер Юфимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1929
Дата смерти14.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1929
Отец: Шарль-Жермен Абаддон
Мать: Шарль-Жермен Женевьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поттер Флимонт
Рождение ребёнка
27.03.1960
Дочь: Поттер Виктория
Отец ребёнка: Поттер Флимонт
Рождение ребёнка
27.03.1960
Сын: Поттер Джеймс
Отец ребёнка: Поттер Флимонт
Смерть
14.06.1977