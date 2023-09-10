Поттер Юфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поттер Юфимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1929

Дата смерти

14.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1929

Отец: Шарль-Жермен Абаддон

Мать: Шарль-Жермен Женевьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поттер Флимонт

Рождение ребёнка
27.03.1960

Дочь: Поттер Виктория

Отец ребёнка: Поттер Флимонт

Рождение ребёнка
27.03.1960

Сын: Поттер Джеймс

Отец ребёнка: Поттер Флимонт

Смерть
14.06.1977

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