Шарль-Жермен Абаддон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарль-Жермен Абаддон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1924

Дочь: Шарль-Жермен Юджени

Мать ребёнка: Шарль-Жермен Женевьева

Рождение ребёнка
14.08.1926

Дочь: Шарль-Жермен Юзефа

Мать ребёнка: Шарль-Жермен Женевьева

Рождение ребёнка
13.04.1929

Дочь: Поттер Юфимия

Мать ребёнка: Шарль-Жермен Женевьева

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