Шарль-Жермен Абаддон
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1924
Дочь: Шарль-Жермен Юджени
Мать ребёнка: Шарль-Жермен Женевьева
Рождение ребёнка
14.08.1926
Дочь: Шарль-Жермен Юзефа
Мать ребёнка: Шарль-Жермен Женевьева
Рождение ребёнка
13.04.1929
Дочь: Поттер Юфимия
Мать ребёнка: Шарль-Жермен Женевьева