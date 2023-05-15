Липкина Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкина Марфа Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Липкин Пахом Андреевич

Отец ребёнка: Липкин Андрей Прохорович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Липкин Ипат Андреевич

Отец ребёнка: Липкин Андрей Прохорович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Липкин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Липкин Андрей Прохорович

Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Андрей Прохорович

Смерть
Неизвестно
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