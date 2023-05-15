Липкина Марфа Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Липкин Андрей Прохорович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Липкин Андрей Прохорович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Липкин Андрей Прохорович
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно