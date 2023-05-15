Липкин Ипат Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛипкин Ипат Андреевич

Липкин Ипат Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Липкин Андрей Прохорович

Мать: Липкина Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Липкина Екатерина Ипатовна

Мать ребёнка: Липатова Сиклития Васильевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Липкина Ксенья Ипатовна

Мать ребёнка: Липатова Сиклития Васильевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Липкин Ананий Ипатович

Мать ребёнка: Липатова Сиклития Васильевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липатова Сиклития Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close