Липкин Ипат Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Липкин Андрей Прохорович
Мать: Липкина Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Липкина Екатерина Ипатовна
Мать ребёнка: Липатова Сиклития Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Липкина Ксенья Ипатовна
Мать ребёнка: Липатова Сиклития Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Липатова Сиклития Васильевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно