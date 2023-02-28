(Кекушева) Феодосия Васильева
Место рождения
Дата рождения28.05.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1834
Отец: Ставров Василий Ильин
Мать: Ставрова Ксения Фомина
Бракосочетание
29.07.1856
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1857
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Свицкий Алексей Васильев
Рождение ребёнка
09.02.1859
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Свицкий Алексей Васильев
Смерть
Неизвестно