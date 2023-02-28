(Кекушева) Феодосия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кекушева) Феодосия Васильева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.05.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1834

Отец: Ставров Василий Ильин

Мать: Ставрова Ксения Фомина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.07.1856

Муж: Свицкий Алексей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1857

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Свицкий Алексей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1859

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Свицкий Алексей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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