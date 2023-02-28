Свицкий Алексей Васильев
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.07.1856
Жена: Феодосия Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1857
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
09.02.1859
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Смерть
Неизвестно