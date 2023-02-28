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Свицкий Алексей Васильев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.07.1856

Жена: Феодосия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1857

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1859

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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