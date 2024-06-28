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Грибков Ефим (Евфимий) Иванович

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.01.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1868 ст.

Отец: Грибков Иван Николаевич

Мать: Грибкова (Бадьина) Мария Ионова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Грибкова Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Грибкова Наталья Ефимова

Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1899

Сын: Грибков Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Грибков Александр Ефимов

Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Грибков Павел Ефимов

Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Грибкова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1912

Дочь: Грибкова Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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