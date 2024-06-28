Грибков Ефим (Евфимий) Иванович
Место рождения
Дата рождения19.01.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1868 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Грибкова Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Грибкова Наталья Ефимова
Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Грибков Павел Ефимов
Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Грибкова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна
Рождение ребёнка
26.04.1912
Дочь: Грибкова Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Ксения Павловна
Смерть
Неизвестно