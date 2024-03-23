Грибкова (Бадьина) Мария Ионова
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1868 ст.
Сын: Грибков Ефим (Евфимий) Иванович
Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
19.10.1871 ст.
Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
06.06.1880 ст.
Сын: Грибков Александр Иванович
Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Грибкова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1883 ст.
Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно