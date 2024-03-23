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Грибкова (Бадьина) Мария Ионова

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1868 ст.

Сын: Грибков Ефим (Евфимий) Иванович

Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1871 ст.

Сын: Грибков Николай Иванович

Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878

Сын: Грибков Сергей Иванов

Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1880 ст.

Сын: Грибков Александр Иванович

Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Грибкова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Грибкова Елена2 Ивановна

Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Сын: Грибков Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Грибков Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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