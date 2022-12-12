Заостровская Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Заостровский Василий Степанович
Отец ребёнка: Заостровский Степан
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Заостровская Анна Степановна
Отец ребёнка: Заостровский Степан
Место жительства
1914
Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
При Троицкой Телеговской церкви Великоустюгского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заостровский Степан
Смерть
Неизвестно