Заостровская Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заостровская Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Заостровский Василий Степанович

Отец ребёнка: Заостровский Степан

Малое Михалево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Заостровская Анна Степановна

Отец ребёнка: Заостровский Степан

Малое Михалево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1914
Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
При Троицкой Телеговской церкви Великоустюгского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заостровский Степан

Смерть
Неизвестно
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