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Заостровский Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Стефан.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Заостровский Василий Степанович

Мать ребёнка: Заостровская Александра Ивановна

Малое Михалево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Заостровская Анна Степановна

Мать ребёнка: Заостровская Александра Ивановна

Малое Михалево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
22.02.1888 ст.
Малое Михалево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Определен псаломщиком к Богородской Бабаевской церкви Великоустюгского уезда. (ВЕВ 1888 №6, стр. 62)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заостровская Александра Ивановна

Смерть
До 1914
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