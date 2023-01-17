Заостровский Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Стефан.
Рождение ребёнка
1883
Сын: Заостровский Василий Степанович
Мать ребёнка: Заостровская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Заостровская Анна Степановна
Мать ребёнка: Заостровская Александра Ивановна
Работа или профессия
22.02.1888 ст.
Определен псаломщиком к Богородской Бабаевской церкви Великоустюгского уезда. (ВЕВ 1888 №6, стр. 62)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1914