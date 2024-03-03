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Птушкин Андрей Кузьмич

Место рождения

Белорусия, с.Ивкино, Могилевская обл

Дата рождения

03.03.1927

Дата смерти

Около 20.01.1992

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1927

Отец: Птушкин Кузьма Иванович

Мать: Птушкина Секретина (Кристина Zabłocka) (Кристина Zabłocka) Остаповна Птушкина

Белорусия, с.Ивкино, Могилевская обл
Рождение ребёнка
23.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Птушкина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Птушкина Вера Ивановна

Украина с.Ленинское Красноградский рн Харьковская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Птушкина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птушкин Иван

Мать ребёнка: Птушкина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунченко Наталья

Мать ребёнка: Птушкина Вера Ивановна

Смерть
Около 20.01.1992
Украина Харьков
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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