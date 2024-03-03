Птушкин Андрей Кузьмич
Место рожденияБелорусия, с.Ивкино, Могилевская обл
Дата рождения03.03.1927
Дата смертиОколо 20.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1927
Отец: Птушкин Кузьма Иванович
Мать: Птушкина Секретина (Кристина Zabłocka) (Кристина Zabłocka) Остаповна Птушкина
Белорусия, с.Ивкино, Могилевская обл
Рождение ребёнка
23.02.1965
Рождение ребёнка
20.08.1968
Украина с.Ленинское Красноградский рн Харьковская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Птушкин Иван
Мать ребёнка: Птушкина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бунченко Наталья
Мать ребёнка: Птушкина Вера Ивановна
Смерть
Около 20.01.1992
Украина Харьков
Причина смерти: Естественная смерть/старость