Птушкина (Быкова) Вера Ивановна
Место рожденияТула
Дата рождения28.04.1928
Дата смертиОколо 19.01.1984
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1928
Отец: Быков Иван Васильевич
Мать: Быкова Анна Михайловна
Тула
Рождение ребёнка
23.02.1965
Рождение ребёнка
20.08.1968
Украина с.Ленинское Красноградский рн Харьковская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Птушкин Иван
Отец ребёнка: Птушкин Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бунченко Наталья
Отец ребёнка: Птушкин Андрей Кузьмич
Смерть
Около 19.01.1984
Украина с.Ленинское Красноградский рн Харьковская обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость