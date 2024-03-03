Птушкина (Быкова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птушкина (Быкова) Вера Ивановна

Место рождения

Тула

Дата рождения

28.04.1928

Дата смерти

Около 19.01.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1928

Отец: Быков Иван Васильевич

Мать: Быкова Анна Михайловна

Тула
Рождение ребёнка
23.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Птушкин Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
20.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Птушкин Андрей Кузьмич

Украина с.Ленинское Красноградский рн Харьковская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Птушкин Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птушкин Иван

Отец ребёнка: Птушкин Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунченко Наталья

Отец ребёнка: Птушкин Андрей Кузьмич

Смерть
Около 19.01.1984
Украина с.Ленинское Красноградский рн Харьковская обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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