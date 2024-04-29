(Энгельгардт) Маргарет Элизабет 1729 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Энгельгардт) Маргарет Элизабет

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1812

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1760

Сын: Фон Моллер (Von Möller) Федор Васильевич (Friedrich Reinhold)

Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Вальтер (Василий) Вильгельм

имение Зоммерпален, Верроский уезд, Рижская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.02.1764

Сын: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Вальтер (Василий) Вильгельм

имение Мустель, остров Эзель, Эзельский уезд, Рижская губерния, Российская Империя
Смерть
1812

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