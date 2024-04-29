(Энгельгардт) Маргарет Элизабет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1760
Сын: Фон Моллер (Von Möller) Федор Васильевич (Friedrich Reinhold)
Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Вальтер (Василий) Вильгельм
имение Зоммерпален, Верроский уезд, Рижская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.02.1764
Сын: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Отец ребёнка: Фон Моллер (Von Möller) Вальтер (Василий) Вильгельм
имение Мустель, остров Эзель, Эзельский уезд, Рижская губерния, Российская Империя
Смерть
1812