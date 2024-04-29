Фон Моллер (Von Möller) Вальтер (Василий) Вильгельм
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1732
Дата смерти30.12.1780
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1760
Сын: Фон Моллер (Von Möller) Федор Васильевич (Friedrich Reinhold)
Мать ребёнка: (Энгельгардт) Маргарет Элизабет
имение Зоммерпален, Верроский уезд, Рижская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.02.1764
Сын: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)
Мать ребёнка: (Энгельгардт) Маргарет Элизабет
имение Мустель, остров Эзель, Эзельский уезд, Рижская губерния, Российская Империя
Смерть
30.12.1780