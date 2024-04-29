Фон Моллер (Von Möller) Вальтер (Василий) Вильгельм 25.12.1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Моллер (Von Möller) Вальтер (Василий) Вильгельм

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1732

Дата смерти

30.12.1780

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1760

Сын: Фон Моллер (Von Möller) Федор Васильевич (Friedrich Reinhold)

Мать ребёнка: (Энгельгардт) Маргарет Элизабет

имение Зоммерпален, Верроский уезд, Рижская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.02.1764

Сын: Фон Моллер (Von Möller) Антон Васильевич (Отто Рейнгольд, Отто Беренд) (Berend Otto)

Мать ребёнка: (Энгельгардт) Маргарет Элизабет

имение Мустель, остров Эзель, Эзельский уезд, Рижская губерния, Российская Империя
Смерть
30.12.1780

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