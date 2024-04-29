Фон Моллер (Von Möller) Федор Васильевич (Friedrich Reinhold)
Место рожденияимение Зоммерпален, Верроский уезд, Рижская губерния, Российская Империя
Дата рождения14.11.1760
Дата смерти27.12.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1760
имение Зоммерпален, Верроский уезд, Рижская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1792
Жена: Grönblatt Clara
Смерть
27.12.1833
г. Псков, Российская Империя
Похороны
31.12.1833