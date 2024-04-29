Фон Моллер (Von Möller) Федор Васильевич (Friedrich Reinhold) 14.11.1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Моллер (Von Möller) Федор Васильевич (Friedrich Reinhold)

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Место рождения

имение Зоммерпален, Верроский уезд, Рижская губерния, Российская Империя

Дата рождения

14.11.1760

Дата смерти

27.12.1833

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1760

Отец: Фон Моллер (Von Möller) Вальтер (Василий) Вильгельм

Мать: (Энгельгардт) Маргарет Элизабет

имение Зоммерпален, Верроский уезд, Рижская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1792

Жена: Grönblatt Clara

Смерть
27.12.1833
г. Псков, Российская Империя
Похороны
31.12.1833

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