Шеметов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Шеметов Иван Илларионович
Мать: не указана
Восприемник
03.04.1910
Алексей - рожден 02.04.1910 Отец - Чапцев Трофим Кузьмич Мать - Татьяна Ивановна
Восприемник
13.03.1911
Дарья - рождена 09.03.1911 Отец - Маньшин Иван Тимофеевич, казак Мать - Александра Ивановна
Бракосочетание
17.10.1911
Жених - 19 лет 1м браком Невеста - 16 лет, 1м браком Поручители По жениху: - Чапцев Трофим Кузьмич, казак - Куликов Филипп Филимонович По невесте: - Белоножкин Федор Иванович, казак - Дронов Павел ... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1913
Мать ребёнка: Шеметова (Королькова) Анна Петровна
Восприемники: 1. Шеметов Василий Иванович 2. Щурина Мария Васильевна, дочь казака девица
Смерть
Неизвестно