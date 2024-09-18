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Шеметов Петр Иванович

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Шеметов Иван Илларионович

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемник
03.04.1910
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Алексей - рожден 02.04.1910 Отец - Чапцев Трофим Кузьмич Мать - Татьяна Ивановна
Восприемник
13.03.1911
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Дарья - рождена 09.03.1911 Отец - Маньшин Иван Тимофеевич, казак Мать - Александра Ивановна
Бракосочетание
17.10.1911

Жена: Шеметова (Королькова) Анна Петровна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Жених - 19 лет 1м браком Невеста - 16 лет, 1м браком Поручители По жениху: - Чапцев Трофим Кузьмич, казак - Куликов Филипп Филимонович По невесте: - Белоножкин Федор Иванович, казак - Дронов Павел ... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1913

Сын: Шеметов Федор Петрович

Мать ребёнка: Шеметова (Королькова) Анна Петровна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Шеметов Василий Иванович 2. Щурина Мария Васильевна, дочь казака девица
Смерть
Неизвестно

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