Шеметова (Королькова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова (Королькова) Анна Петровна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
17.10.1911

Муж: Шеметов Петр Иванович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Жених - 19 лет 1м браком Невеста - 16 лет, 1м браком Поручители По жениху: - Чапцев Трофим Кузьмич, казак - Куликов Филипп Филимонович По невесте: - Белоножкин Федор Иванович, казак - Дронов Павел ... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1913

Сын: Шеметов Федор Петрович

Отец ребёнка: Шеметов Петр Иванович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Шеметов Василий Иванович 2. Щурина Мария Васильевна, дочь казака девица
Смерть
Неизвестно

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