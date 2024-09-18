Шеметова (Королькова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1911
Жених - 19 лет 1м браком Невеста - 16 лет, 1м браком Поручители По жениху: - Чапцев Трофим Кузьмич, казак - Куликов Филипп Филимонович По невесте: - Белоножкин Федор Иванович, казак - Дронов Павел ... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1913
Отец ребёнка: Шеметов Петр Иванович
Восприемники: 1. Шеметов Василий Иванович 2. Щурина Мария Васильевна, дочь казака девица
Смерть
Неизвестно