Левина Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1966

Дочь: Серебрякова Викторина Лейзеровна

Отец ребёнка: Левин Лейзер Хаимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Лейзер Хаимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Лариса Лейзеровна

Отец ребёнка: Левин Лейзер Хаимович

Смерть
Неизвестно
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