Соколова (Левина) Лариса Лейзеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Левина) Лариса Лейзеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левин Лейзер Хаимович

Мать: Левина Лидия Ивановна

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