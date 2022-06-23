Серебрякова (Левина) Викторина Лейзеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1966
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1966
Отец: Левин Лейзер Хаимович
Мать: Левина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1988
Сын: Серебряков Артур Олегович
Отец ребёнка: Серебряков Олег Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Запольских Марта Олеговна
Отец ребёнка: Серебряков Олег Васильевич