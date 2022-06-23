Серебрякова (Левина) Викторина Лейзеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Левина) Викторина Лейзеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1966

Отец: Левин Лейзер Хаимович

Мать: Левина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1988

Сын: Серебряков Артур Олегович

Отец ребёнка: Серебряков Олег Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Олег Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Запольских Марта Олеговна

Отец ребёнка: Серебряков Олег Васильевич

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