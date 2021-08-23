Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Красулина Таисья Григорьевна
Красулина Таисья Григорьевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
2011
Пол
Женский
Отец
Красулин Григорий Филиппович
1885 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Красулин Григорий Филиппович
Мать: не указана
Смерть
2011
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия