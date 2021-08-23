Красулина Таисья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина Таисья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Красулин Григорий Филиппович

Мать: не указана

Смерть
2011
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