Красулина (Камаева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина (Камаева) Мария Ивановна

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Место рождения

Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Камаев Иван Иванович

Мать: Камаева Пелагея Астафьевна

Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Около 25.01.1906 ст.

Муж: Красулин Григорий Филиппович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.11.1906 ст.

Дочь: Арабкина Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Красулин Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пенькова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.

Сын: Красулин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.

Сын: Красулин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Красулин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Красулин Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Красулина Таисья Григорьевна

Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Красулин Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
1968
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
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