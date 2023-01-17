Красулина (Камаева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Камаев Иван Иванович
Бракосочетание
Около 25.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
10.11.1906 ст.
Дочь: Арабкина Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Красулин Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пенькова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.
Сын: Красулин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.
Сын: Красулин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Красулин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Красулин Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Красулина Таисья Григорьевна
Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Красулин Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Красулин Григорий Филиппович
Смерть
1968