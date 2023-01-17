Красулин Григорий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Около 25.01.1906 ст.
Жена: Красулина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1906 ст.
Дочь: Арабкина Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Красулин Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пенькова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Красулин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Красулин Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Красулин Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Красулина Таисья Григорьевна
Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Красулин Валентин Григорьевич
Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна
Место жительства
1942
Мартовская 14
Смерть
1951
Похоронен в Хрестиновском