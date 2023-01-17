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Красулин Григорий Филиппович

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Красулин Филипп Иванович

Мать: Красулина Анисья Николаевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Около 25.01.1906 ст.

Жена: Красулина Мария Ивановна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.11.1906 ст.

Дочь: Арабкина Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Красулин Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пенькова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Красулин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Красулин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Красулин Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Красулина Таисья Григорьевна

Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Красулин Валентин Григорьевич

Мать ребёнка: Красулина Мария Ивановна

Место жительства
1942
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Мартовская 14
Смерть
1951
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Похоронен в Хрестиновском
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