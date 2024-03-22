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Масалкин Василий Георгиевич

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

12.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Масалкин Георгий

Мать: Масалкина Екатерина

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
22.06.1924

Сын: Масалкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Масалкина Мария Васильевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
28.07.1927

Сын: Масалкин Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Масалкина Мария Васильевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
05.03.1930

Сын: Масалкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Масалкина Мария Васильевна

Курск, город Курск, Курская область
Работа или профессия
С 1939
Курск, город Курск, Курская область
Начальник отдела сбыта и снабжения Курского мясокомбината
Ранение
10.07.1943
Тяжёлое ранение в голову
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масалкина Мария Васильевна

Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Подвойского, 6
Похороны
12.07.1943
Черневка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Смерть
12.07.1943
Черневка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: На войне | Умер от ран
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