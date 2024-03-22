Масалкин Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти12.07.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Масалкин Георгий
Мать: Масалкина Екатерина
Рождение ребёнка
22.06.1924
Мать ребёнка: Масалкина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1927
Сын: Масалкин Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Масалкина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
05.03.1930
Сын: Масалкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Масалкина Мария Васильевна
Работа или профессия
С 1939
Начальник отдела сбыта и снабжения Курского мясокомбината
Ранение
10.07.1943
Тяжёлое ранение в голову
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Подвойского, 6
Похороны
12.07.1943
Смерть
12.07.1943
Причина смерти: На войне | Умер от ран