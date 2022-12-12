село Черневка, село Черневка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Черневка

Дмитриевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1196Чернивка (Чернявка), с. вл.при руч. Чернявке.251078503518Церковь православная 1. Мельница. Маслобоень 11. Крупорушня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Чернявская волость
386. Чернявка, село бывшее владельческое, при речке Чернявке, дворов 132, жителей 1040, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь православная, постоялый Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Дмитриевский район
50731Черневкасело52°18'35°05'N-36-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Дмитриевский муниципальный район, Сельское поселение Первоавгустовский сельсовет
38608438176с Черневкасело
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