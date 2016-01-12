Семененко (Милафетнова) Таисия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1933
Дата смерти12.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1933
Рождение ребёнка
15.04.1966
Дочь: Тятькова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Семененко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семененко Юрий
Отец ребёнка: Семененко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семененко Иван
Смерть
12.01.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость