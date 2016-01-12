Семененко (Милафетнова) Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененко (Милафетнова) Таисия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1933

Дата смерти

12.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1933

Отец: Милафетнов Александр Фёдорович

Мать: Милафетнова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
15.04.1966

Дочь: Тятькова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Семененко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семененко Юрий

Отец ребёнка: Семененко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семененко Иван

Смерть
12.01.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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