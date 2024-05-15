Милафетнова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Ул. Серова, д. 3
Бракосочетание
30.01.1911 ст.
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.12.1914 ст.
Сын: Милафетнов Степан Александрович
Отец ребёнка: Милафетнов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
19.09.1919
Сын: Милафетнов Порфирий Александрович
Отец ребёнка: Милафетнов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
31.08.1922
Сын: Милафетнов Павел Александрович
Отец ребёнка: Милафетнов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
16.11.1926
Сын: Милафетнов Евстафий Александрович
Отец ребёнка: Милафетнов Александр Фёдорович
Челпаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.06.1933
Дочь: Семененко (Милафетнова) Таисия Александровна
Отец ребёнка: Милафетнов Александр Фёдорович
Смерть
Около 1960