Милафетнова Анна Васильевна Около 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милафетнова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Ул. Серова, д. 3
Бракосочетание
30.01.1911 ст.

Муж: Милафетнов Александр Фёдорович

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.12.1914 ст.

Сын: Милафетнов Степан Александрович

Отец ребёнка: Милафетнов Александр Фёдорович

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.09.1919

Сын: Милафетнов Порфирий Александрович

Отец ребёнка: Милафетнов Александр Фёдорович

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.08.1922

Сын: Милафетнов Павел Александрович

Отец ребёнка: Милафетнов Александр Фёдорович

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.11.1926

Сын: Милафетнов Евстафий Александрович

Отец ребёнка: Милафетнов Александр Фёдорович

Челпаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.06.1933

Дочь: Семененко (Милафетнова) Таисия Александровна

Отец ребёнка: Милафетнов Александр Фёдорович

Смерть
Около 1960

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