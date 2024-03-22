Кисляков Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.06.1885
Дата смерти01.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1885
Бракосочетание
26.07.1906
Оренбургский мещанин Федор Яковлев Кисляков, 20 лет, православный, первым браком Оренбургского уезда, Абрамовской волости, села Адамовка крестьянская девица Мария Яковлева Туева, 18 лет, православная,... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1908
Дочь: Кислякова Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Кислякова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
27.09.1911
Дочь: Кислякова Ираида Федорова
Мать ребёнка: Кислякова Мария Яковлевна
Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Оренбургский мещанин Феодор Яковлев Кисляков законная жена его Мария Яковлева оба православные. Восприимниками были: Крестьянин Оренбургской губ. и узда Абрамовской вол. д. Адамовки Михаил Яковлев Туе... Показать все
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кислякова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Кислякова Мария Яковлевна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
01.07.1974