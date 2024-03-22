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Кисляков Федор Яковлевич

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

23.06.1885

Дата смерти

01.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
26.07.1906

Жена: Кислякова Мария Яковлевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Оренбургский мещанин Федор Яковлев Кисляков, 20 лет, православный, первым браком Оренбургского уезда, Абрамовской волости, села Адамовка крестьянская девица Мария Яковлева Туева, 18 лет, православная,... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1908

Дочь: Кислякова Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Кислякова Мария Яковлевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1911

Дочь: Кислякова Ираида Федорова

Мать ребёнка: Кислякова Мария Яковлевна

Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Оренбургский мещанин Феодор Яковлев Кисляков законная жена его Мария Яковлева оба православные. Восприимниками были: Крестьянин Оренбургской губ. и узда Абрамовской вол. д. Адамовки Михаил Яковлев Туе... Показать все
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кислякова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Кислякова Мария Яковлевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
01.07.1974
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