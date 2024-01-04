Кислякова Ольга Федоровна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти28.12.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1919
Смерть
28.12.1941
Ваша дочь военный врач 3 ранга Кислякова Ольга Федоровна, уроженец гор. Краснодар, ул. КИМ 10, в бою за Социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество была убита 28 дек... Показать все
Похороны
28.12.1941
Осовины, Ленинский муниципальный район, Республика Крым