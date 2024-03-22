Козловская (Кулакова) Ядвига Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Кулакова) Ядвига Николаевна

Место рождения

Пайдери, Pureņu pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Кулаков Мейкула (Николай)

Мать: Кулакова Анна

Пайдери, Pureņu pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
12.01.1869

Муж: Козловский Адам Николаевич

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
08.10.1869

Дочь: Нарницкая Агнесса Адамовна

Отец ребёнка: Козловский Адам Николаевич

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1881

Сын: Козловский Александр Адамович

Отец ребёнка: Козловский Адам Николаевич

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
20.10.1883

Сын: Козловский Бронислав Адамович

Отец ребёнка: Козловский Адам Николаевич

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
18.11.1886

Сын: Козловский Виктор Адамович

Отец ребёнка: Козловский Адам Николаевич

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
20.04.1889

Дочь: Анна Адамовна

Отец ребёнка: Козловский Адам Николаевич

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
07.08.1891

Дочь: Берка Адамовна

Отец ребёнка: Козловский Адам Николаевич

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Смерть
Неизвестно
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