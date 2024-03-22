Козловская (Кулакова) Ядвига Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Кулаков Мейкула (Николай)
Мать: Кулакова Анна
Бракосочетание
12.01.1869
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
08.10.1869
Дочь: Нарницкая Агнесса Адамовна
Отец ребёнка: Козловский Адам Николаевич
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1881
Сын: Козловский Александр Адамович
Отец ребёнка: Козловский Адам Николаевич
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
20.10.1883
Сын: Козловский Бронислав Адамович
Отец ребёнка: Козловский Адам Николаевич
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
18.11.1886
Сын: Козловский Виктор Адамович
Отец ребёнка: Козловский Адам Николаевич
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
20.04.1889
Дочь: Анна Адамовна
Отец ребёнка: Козловский Адам Николаевич
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
07.08.1891
Дочь: Берка Адамовна
Отец ребёнка: Козловский Адам Николаевич
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Смерть
Неизвестно