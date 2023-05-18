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Козловский Адам Николаевич

Место рождения

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии

Дата рождения

28.06.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1848

Отец: Козловский Мейкула (Николай)

Мать: Козловская Марцеля

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Крещение
29.06.1848
Пилденский римско-католический приходской костел
Бракосочетание
12.01.1869

Жена: Козловская Ядвига Николаевна

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
08.10.1869

Дочь: Нарницкая Агнесса Адамовна

Мать ребёнка: Козловская Ядвига Николаевна

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1881

Сын: Козловский Александр Адамович

Мать ребёнка: Козловская Ядвига Николаевна

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
20.10.1883

Сын: Козловский Бронислав Адамович

Мать ребёнка: Козловская Ядвига Николаевна

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
18.11.1886

Сын: Козловский Виктор Адамович

Мать ребёнка: Козловская Ядвига Николаевна

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
20.04.1889

Дочь: Анна Адамовна

Мать ребёнка: Козловская Ядвига Николаевна

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
07.08.1891

Дочь: Берка Адамовна

Мать ребёнка: Козловская Ядвига Николаевна

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Смерть
Неизвестно
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