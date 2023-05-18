Козловский Адам Николаевич
Место рождениядер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Дата рождения28.06.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1848
Отец: Козловский Мейкула (Николай)
Мать: Козловская Марцеля
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Крещение
29.06.1848
Пилденский римско-католический приходской костел
Бракосочетание
12.01.1869
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
08.10.1869
Дочь: Нарницкая Агнесса Адамовна
Мать ребёнка: Козловская Ядвига Николаевна
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1881
Сын: Козловский Александр Адамович
Мать ребёнка: Козловская Ядвига Николаевна
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
20.10.1883
Сын: Козловский Бронислав Адамович
Мать ребёнка: Козловская Ядвига Николаевна
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
18.11.1886
Сын: Козловский Виктор Адамович
Мать ребёнка: Козловская Ядвига Николаевна
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
20.04.1889
Дочь: Анна Адамовна
Мать ребёнка: Козловская Ядвига Николаевна
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
07.08.1891
Дочь: Берка Адамовна
Мать ребёнка: Козловская Ядвига Николаевна
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Смерть
Неизвестно